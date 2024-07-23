Министерство энергетики Таджикистана призывает граждан не паниковать из-за сжиженного газа

CentralAsia (TJ) - Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана призывает граждан страны не беспокоиться по поводу изменения стоимости топлива на АЗС, не поддаваться панике и дождаться стабилизации климатических условий.

Обращение опубликовано на сайте министерства.

«В мае-июне 2024 года ограничения на поставки сжиженного природного газа из стран-экспортеров сжиженного природного газа в Республику Таджикистан не введены. До июля 2024 года в Республику Таджикистан импортировано 195,4 тыс. тонн сжиженного газа. В то же время, учитывая рост электромобилей, спрос на сжиженный газ имеет тенденцию к снижению.

Анализ показал, что объем импорта достаточен для снабжения внутреннего рынка, а дефицита на складах импортёров нефтепродуктов и сжиженного газа не наблюдается.

Однако в целях соблюдения требований безопасности, согласно «Правилам безопасности при использовании сжиженного газа на АЗС», в летний период при повышении температуры продажа сжиженного газа на АЗС, не отвечающих требованиям безопасности, должна быть ограничена.

Следует отметить, что требования чрезвычайной безопасности соблюдаются, вводятся ограничения во всех странах-экспортерах сжиженного газа. Также в этот период на производственных предприятиях проводятся ремонтно-восстановительные работы, что может привести к снижению импорта сжиженного газа в определенный сезон.

Напомним, что недавно Республика Казахстан объявила, что в целях поддержания уровня производства сжиженного газа в ближайшее время внесёт некоторые коррективы в цены.

Министерство просит население не поддаваться панике, необходима стабилизация климатических условий. Вопрос изменения цен на АЗС находится на контроле уполномоченных органов отрасли», - говорится в сообщении министерства.

Между тем, как сообщает Азия Плюс, дефицит сжиженного газа в Душанбе продолжается со второй половины минувшей недели. На большинстве АЗС столицы этого топлива нет, по словам водителей, найти его можно периодически только на некоторых заправках города по завышенной стоимости – от 6 до 7 сомони за каждый литр (47,7-55,6 сомов), тогда как до этого он продавался максимум за 5,8 сомони (46 сомов).

В последние дни водители также жалуются также на рост цен на бензин. Если раньше один литр «народной марки» бензина (АИ-92) продавался по цене 10,4 сомони (82,6 сомов), то сегодня – за 10,5 сомони (83,4 сомов), а литр бензина марки АИ-95 подорожал с 10,6 сомони (84,2 сомов) до 10,8 сомони (85,8 сомов).

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