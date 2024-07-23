Пришли спасать и погибли. В Эфиопии более 50 человек погибли из-за оползней

CentralAsia (CA) - По данным местных властей, в результате оползней на юге Эфиопии погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает BBC.

Оползни сошли вечером 21 июля и утром 22 июля после сильных дождей в отдаленном горном районе зоны Гофа.

Местные власти заявили, что поиски выживших продолжаются, но число погибших может еще возрасти.

Генеральный администратор зоны Гофа Мескир Митку сообщил, что среди жертв были женщины, дети и сотрудники полиции.

«Утром [в понедельник] местные жители, включая полицию, собрались на месте, чтобы спасти тех, кто пострадал от первого оползня. Именно тогда сегодня около 10:00 произошел второй оползень, и те, кто там собрался, погибли», - сказал он.

Гофа является частью штата Южная Эфиопия, расположенного примерно в 320 км к юго-западу от столицы Аддис-Абебы.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), южная часть Эфиопии входит в число районов страны, которые за последние месяцы особенно сильно пострадали от проливных дождей и наводнений.