В Госдуму внесен законопроект о депортации мигрантов за незнание русского языка

CentralAsia (CA) - Мигрантов предлагают депортировать за их счет, если полученный иностранцем сертификат о знании русского языка был признан недействительным. Такой законопроект внесли в Госдуму представители ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Как пишет «Российская газета», если средств на отъезд у приезжего не окажется, его депортируют за счет дипломатического представительства или консульского учреждения страны, гражданином которой он является.

«Приезжать к нам должны только востребованные специалисты, которые потрудились выучить наш язык и историю страны, - выразил уверенность Слуцкий. - Тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал заниматься криминалом и купил себе документы, незамедлительно депортировать без затрат для нашего бюджета».

«Приезжать к нам должны только люди, готовые к интеграции в культурную среду. И язык тут играет ключевую роль. Нам нужны специалисты, востребованные на рынке труда, но понимающие ценности, традиции, готовые выучить русский язык и знать историю нашей страны», - заявил он.