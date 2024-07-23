СМИ: Токаев отказал Масимову в помиловании

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с тем, что осуждённому за государственную измену и попытку захвата власти экс-главе КНБ РК Кариму Масимову следует отказать в помиловании, сообщили в Администрации президента в ответ на запрос Informburo.kz.

Ходатайство осуждённого Масимова о помиловании 27 июня рассмотрела комиссия по вопросам помилования при президенте РК.

«По итогам изучения возможности применения к Масимову акта помилования комиссия в адрес главы государства внесла соответствующее предложение, с которым он согласился», – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что о решении уже сообщили автору ходатайства.

Ранее председатель комиссии по помилованию, депутат мажилиса Марат Башимов сообщил, что осуждённому за государственную измену и попытку захвата власти Кариму Масимову отказали в помиловании.

Карима Масимова задержали во время январских событий 2022 года. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «совершенно секретно». В конце апреля 2023 года суд в Астане приговорил Карима Масимова к 18 годам заключения за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Он пытался оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила срок наказания без изменений.

Тем временем в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье 218, часть 3, пункт 3 (Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём) и статье 366, часть 4 (Получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

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