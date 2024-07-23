Раскрыты новые подробности убийства российского певца Игоря Талькова

CentralAsia (KZ) - В Санкт-Петербурге 23 июля состоится предварительное слушание по уголовному делу об убийстве российского рок-музыканта Игоря Талькова, которое произошло в октябре 1991 года.

Как пишут СМИ, в преступлении обвиняют бывшего музыкального менеджера Валерия Шляфмана, который был заочно арестован в январе 2022 года.

Ранее Следственный комитет РФ завершил расследования уголовного дела. По версии следствия, тогда за кулисами петербургского Дворца спорта «Юбилейный» возник конфликт из-за очерёдности выступления артистов, Шляфман пытался застрелить представителя певицы Азизы — Игоря Малахова, — однако пуля смертельно ранила Игоря Талькова.

Во время следствия было допрошено более 150 свидетелей, включая эстрадных артистов, работников ДК и сотрудников правоохранительных органов, присутствовавших на концерте.

Как рассказал в беседе с «Известиями» следователь Антон Брейдо, убийство произошло из-за вздорного, по словам многочисленных свидетелей, характера Шляфмана.

«Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой. Многие конфликтные ситуации он провоцировал сам, всегда лез на рожон, мог ударить человека, например поклонника, за то, что тот пытался прорваться в гримёрку к Талькову за автографом. Его неоднократно предупреждали, что от Шляфмана надо избавляться. Время было неспокойное, вокруг криминалитет, и такое поведение было чревато неприятностями. Тальков с этим соглашался, но на момент концерта в Петербурге уволить его ещё не успел», - объяснил следователь.

Тальков должен был выходить на сцену предпоследним — после певицы Азизы и перед Олегом Газмановым. Опоздав на концерт, Азиза попросила Малахова, чтобы тот попросил организаторов поменять их с Тальковым местами. Узнав об этом, Шляфман был очень задет, что подобные вопросы решаются без уго участия, разыскал Малахова в буфете и отозвал в сторону.

«Все свидетели, с которыми мне удалось поговорить, отзывались о Малахове положительно и даже восторженно. Говорили о нём как об интеллигентном, спокойном человеке, прекрасном музыканте и спортсмене, который наизусть цитировал Библию и которого все любили. <...> Со Шляфманом он тоже говорил крайне спокойно, но в итоге тот побежал в гримёрку к Талькову и заявил, что "там какой-то браток наезжает на наших людей". Это была откровенная манипуляция, которую Тальков <...> не распознал и попросил привести Малахова к себе в гримёрку», - сообщил Брейдо.

Помимо самого музыканта в гримёрке находились три охранника и музыканты из группы. Следователь отметил, что Малахов хотел «спокойно переговорить» с Тальковым, однако тот после разговора со Шляфманом набросился на Малахова. После небольшой потасовки, которую прекратили охранники, Малахов покинул гримёрку и уже к коридоре обсудил с одним из охранников, что у них нет претензий друг к другу. Шляфмана не устроил подобный исход конфликта, поэтому он вновь начала провоцировать Малахова, а тот показал ему пистолет.

«Шляфман опять бежит к Талькову: «Игорь! Он на ребят пушку наставил. Тальков снова взвинчивается, хватает свой газовый пистолет и бежит в коридор», - говорит следователь

В этот момент Малахов убирал оружие в кобуру, однако Тальков начал стрелять в него из газового пистолета, а охранник артиста, желая предотвратить ответный выстрел, прыгнул на Малахова и зафиксировал его руку с пистолетом, который в этот момент был направлен в пол. После того, как Тальков нанёс Малахову несколько ударов по голове рукоятью пистолета, а Шляфман избил и отобрал у Малахова револьвер, последний попытался подняться на четвереньки.

«Малахов, Шляфман и Тальков — были на одной линии. Шляфман поднял руку и выстрелил в Малахова из его же револьвера. Тот успевает убрать голову. Пуля пробивает Талькову руку и рикошетом попадает в солнечное сплетение. Это было смертельное ранение в сердце. Ошарашенный Шляфман побежал в гримёрку и спрятал пистолет в сливной бачок. После этого он кричал, что убийца — Малахов», - заключил Брейдо.

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