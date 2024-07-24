Монгольская девочка завоевала золотую медаль на Восточноазиатском шахматном чемпионате

CentralAsia (MNG) - Монгольские дети на этом турнире получили 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы индивидуально.

Чемпионат Восточной Азии по шахматам среди юниоров 2024 года проходил на острове Пенанг (Малайзия) с 12 по 20 июля.

В категории девочек 12 лет юная спортсменка из аймака Дархан-Уул ЦЭЛМЭГ Мягмар заняла первое место и стала чемпионкой Восточной Азии.

Благодаря этому успеху Цэлмэг получила право на звание женщины-мастера Международной шахматной федерации «WFM» или «ФИДЕ». А вот ее младшая сестра МИШЭЭЛ завоевала серебряную и бронзовую медали в командном зачете.

В категории юношей до 14 лет ЗЭВ Ганганбарс занял 3 место в стандартной категории и завоевал бронзовую медаль.

В категории девушек 14 лет WCM ЦЭЛМУУН Доржсурэн заняла 2 место и завоевала серебряную медаль в стандартной категории.

В категории девушек 16 лет, в стандартной категории, ӨНӨРЗУЛ Даваахуу заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль. В этой категории МАРАЛ Алтанхуяг заняла второе место и завоевала серебро.

источник: middleasiannews.com

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