Монгольская девочка завоевала золотую медаль на Восточноазиатском шахматном чемпионате

CentralAsia (MNG) - Монгольские дети на этом турнире получили 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы индивидуально.
Чемпионат Восточной Азии по шахматам среди юниоров 2024 года проходил на острове Пенанг (Малайзия) с 12 по 20 июля.
В категории девочек 12 лет юная спортсменка из аймака Дархан-Уул ЦЭЛМЭГ Мягмар заняла первое место и стала чемпионкой Восточной Азии.
Благодаря этому успеху Цэлмэг получила право на звание женщины-мастера Международной шахматной федерации «WFM» или «ФИДЕ». А вот ее младшая сестра МИШЭЭЛ завоевала серебряную и бронзовую медали в командном зачете.
В категории юношей до 14 лет ЗЭВ Ганганбарс занял 3 место в стандартной категории и завоевал бронзовую медаль.
В категории девушек 14 лет WCM ЦЭЛМУУН Доржсурэн заняла 2 место и завоевала серебряную медаль в стандартной категории.
В категории девушек 16 лет, в стандартной категории, ӨНӨРЗУЛ Даваахуу заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль. В этой категории МАРАЛ Алтанхуяг заняла второе место и завоевала серебро.
источник: middleasiannews.com