Монгольские дзюдоисты отправились на Олимпиаду-2024 в Париже
CentralAsia (MNG) - XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 27 июля по 3 августа 2024 года.
В Париж отправились монгольские дзюдоисты, которые выступят в категориях дзюдо -60, -66, -73, -48, -52, -57 кг /вес/. В состав команды входят главный тренер Болдбаатар Халиун, тренеры Нямлхагва Пурэвдорж, Болдбаатар Чимэд-Ёндон, Бундмаа Мөнхбат и врач Масатоши Нишикидо.
Женская команда:
- 48 кг Баасанхуу Бавуудорж
- 52 кг Сосорбарам Лхагвасурэн
- 57 кг Энхрийлэн Лхагватогоо
- 78 кг Хуслэн Отгонбаяр
+78 кг Адъяасурэн Амарсайхан
Мужская команда:
- 60 кг Ариунболд Энхтайван
- 66 кг Басхуу Ёндонпэрэнлэй
- 73 кг Эрдэнэбаяр Батзаяа
- 100 кг Гончигсурэн Батхуяг
+100 кг Цэцэнцэнгэл Одхуу
источник: middleasiannews.com
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения