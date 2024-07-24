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Монгольские дзюдоисты отправились на Олимпиаду-2024 в Париже

CentralAsia (MNG) -  XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 27 июля по 3 августа 2024 года.

В Париж отправились монгольские дзюдоисты, которые выступят в категориях дзюдо -60, -66, -73, -48, -52, -57 кг /вес/. В состав команды входят главный тренер Болдбаатар Халиун, тренеры Нямлхагва Пурэвдорж, Болдбаатар Чимэд-Ёндон, Бундмаа Мөнхбат и врач Масатоши Нишикидо.

Женская команда:

- 48 кг Баасанхуу Бавуудорж

- 52 кг Сосорбарам Лхагвасурэн

- 57 кг Энхрийлэн Лхагватогоо

- 78 кг Хуслэн Отгонбаяр

+78 кг Адъяасурэн Амарсайхан

Мужская команда:

- 60 кг Ариунболд Энхтайван

- 66 кг Басхуу Ёндонпэрэнлэй

- 73 кг Эрдэнэбаяр Батзаяа

- 100 кг Гончигсурэн Батхуяг

+100 кг Цэцэнцэнгэл Одхуу

источник: middleasiannews.com

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