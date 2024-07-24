ПАРИЖ-2024: Американцы предсказывали, что сборная Монголии выиграет шесть медалей, а итальянцы – три

CentralAsia (MNG) - На Парижской Олимпиаде 10 500 спортсменов разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Американский Sports Illustrated опубликовал свои прогнозы относительно олимпийских медалистов. По словам журналиста Брайана Казнева, на этой Олимпиаде сборная Монголии возьмет одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Ожидается, что Отгонжаргал завоюет серебро в женской борьбе в весе 50 кг, Дэлгэрмаа в весе 68 кг – бронзу. Бронзу также прочат Энхжаргал в боксе среди женщин до 54 кг, Ариунболд – по дзюдо среди мужчин до 60 кг, Баасанхуу – среди женщин в весовой категории 48 кг по дзюдо и Энхрийлэн (57 кг).

Крупнейший итальянский спортивный сайт oaspot.it сделал свой прогноз на «Париж-2024». По их мнению, сборная Монголии выиграет одну серебряную и две бронзовые медали, заняв 69-е место в медальном зачете.

Баасанхуу итальянцы прочат серебро, а Отгонжаргал в женской борьбе до 50 кг и ее коллеге Дэлгэрмаа (до 68 кг) отдают третьи места.

А прогнозах доминирование в медальном зачете признают за сборной США с 51 золотой, 33 серебряными и 42 бронзовыми медалями.

источник: middleasiannews.com

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