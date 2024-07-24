Энергетика и устойчивое развитие будут обсуждаться на бизнес-форуме Монголия-Сингапур

CentralAsia (MNG) - Представители бизнеса 20 сингапурских компаний посетят Монголию и примут участие в монголо-сингапурском бизнес-форуме 12-13 августа 2024 года.

На бизнес-форуме Монголия-Сингапур пройдут обсуждения по следующим темам:

Энергетика и устойчивое развитие

Недвижимость

Транспорт и логистика

Бизнес-услуги

Консультативные услуги и управление дизайном

Здоровье, медицина и биотехнологии

Производство продуктов питания, продукты питания и напитки

Финансовые услуги

Мебель и дизайн интерьера

Планирование строительства и монтаж

Текстиль и одежда

Регенерация почвы и консультационные услуги

Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Федерация бизнеса Сингапура совместно организуют бизнес-форум Монголия-Сингапур. В ходе Бизнес-форума представители сингапурского бизнеса встретятся со своими монгольскими коллегами для обсуждения сотрудничества и подписания контрактов. Форум станет четвертой деловой встречей двух сторон.

Ранее Сингапур проводил бизнес-семинары для монгольских предприятий и компаний, нацеленных на выход на рынок Юго-Восточной Азии. В число предприятий вошли предприятия, занимающиеся производством шерсти, кашемира, медицины, санаторно-курортного лечения и туризма. Через бизнес-инкубатор три-четыре компании уже вышли на азиатские рынки и начали поставлять продукцию и услуги. Примечательно, что натуральные и экологически чистые продукты из Монголии вышли на международные рынки.

«Программа входа в бизнес – Сингапурский инкубатор» поддерживает малые и средние предприятия в развивающихся странах, позволяя им выйти на рынки Юго-Восточной Азии. Эта программа «инкубирует» предприятия из развивающихся стран, таких как Монголия, и готовит их к выходу на международные рынки.

Кроме того, в сотрудничестве с Сообществом действий по предпринимательству (ACE) Национальный парк информационных технологий Монголии (NITP) реализует программу ускорения экспорта «Access Asia» в Монголии для поддержки местных предпринимателей посредством последних достижений в области информационных технологий.

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