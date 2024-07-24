Будет создан совместный центр поддержки стартапов Монголии и Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - Администрация губернатора города Улан-Батор и Корейский институт стартапов и развития предпринимательства (KISED) при Министерстве малого и среднего бизнеса и стартапов Южной Кореи договорились о создании совместного монголо-южнокорейского центра поддержки стартапов.

Создание этого центра внесет значительный вклад в развитие стартап-экосистемы Монголии, обеспечивая экономическое обращение инновационных продуктов и услуг, увеличение экспорта, подготовку и укрепление человеческих ресурсов, а также способствуя взаимному обмену опытом. В течение следующих трех лет услугами центра воспользуются около 3000 стартап-предпринимателей, более 1000 государственных служащих и специалистов примут участие в тренингах по наращиванию потенциала и обмену опытом, а 45 стартапов получат поддержку. Для школьников и студентов также будут разработаны образовательные материалы и программы обучения стартапам и инновациям.

В связи с этим Мандуул Нямдэлэг, заместитель губернатора администрации города Улан-Батор, отвечающий за экономическое развитие и инфраструктуру, 23 июля 2024 года принял доктора Ким Чон Хёна, советника и профессора KISED.

На встрече стороны обсудили развитие инновационного бизнеса, поддержку высокоэффективного социального и экономического бизнеса, повышение квалификации государственных служащих, обмен опытом и программы обмена студентами.

Мандуул заявил: «Мы верим, что Инновационный центр создаст благоприятную среду для улучшения делового климата в двух странах, объединения предпринимателей и обмена передовым опытом. Столица будет полностью поддерживать работу этого центра».

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