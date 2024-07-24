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Уровень воды в крупных реках Монголии поднялся на 40-105 см из-за проливных дождей

CentralAsia (MNG) -  В Монголии из-за сильных дождей поднялся уровень воды в крупных реках. Об этом во вторник сообщил Институт метеорологии и гидрологии страны.

Согласно официальному сообщению, уровень воды в крупных реках, включая Эг, Бэлтэс, Туул, Ерөө, Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ и Орхон превысил допустимую норму на 40-105 см из-за проливных дождей, обрушившихся на территорию Монголии с прошедшей субботы на понедельник.

Продолжающиеся проливные дожди в Монголии нанесли серьезный удар по инфраструктуре. Были частично повреждены автодороги с твердым покрытием в некоторых районах Улан-Батора, а также в монгольских аймаках Булган и Хувсугул.

Метеорологии отмечают, что в ближайшие дни на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии снова предупреждает жителей, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.

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