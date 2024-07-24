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В МИД РФ обсудили с дипломатом Монголии проблемы сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  Временный поверенный в делах Монголии в России Дэлгэрцэцэг Өнөбилэгт был приглашен в МИД РФ, с дипломатом были обсуждены некоторые проблемные вопросы двустороннего взаимодействия. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«23 июля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Монголии в России Дэлгэрцэцэг Өнөбилэгт, — говорится в тексте. — В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений, планы политических контактов на текущий год, а также затронуты некоторые проблемные вопросы двустороннего взаимодействия».

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