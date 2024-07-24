357 000 автомобилей отправились в сельскую местность во время праздника Наадам

CentralAsia (MNG) - Во время фестиваля Наадам, проходившего с 9 по 13 июля, 357 916 автомобилей проехали по сельским направлениям через 6 пунктов приема платежей по всему Улан-Батору.

Оплатить дороги водители смогут с помощью приложений-киосков ezam.mn, Emongolia, Ebarimt, Toki, Mostmoney и Gerege.

По данным Миндорожно-транспортного развития, в 2024 году в Монголии планируется полностью оцифровать 32 пункта приема платежей.

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