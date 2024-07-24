Госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг

CentralAsia (MNG) - Госсекретарь Энтони Блинкен 23 июля встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Вашингтоне, округ Колумбия.

Они обсудили шаги по развитию связей между США и Монголией и дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

Госсекретарь и министр иностранных дел также начали стратегический диалог между США и Монголией, который подчеркнул углубление стратегического сотрудничества между двумя странами, в том числе в области экономического роста и энергетики, демократии и прав человека, а также образовательных и культурных обменов.

«Мы гордимся тем, что являемся третьим соседом Монголии, а также очень рады возможности начать всеобъемлющий стратегический диалог между нашими странами. Монголия на самом деле является оазисом демократии в регионе, и вместе мы строим еще большую экономическую устойчивость, укрепляем верховенство закона и ищем способы повысить благосостояние нашего народа. Итак, нам есть что обсудить сегодня, но я думаю, если вы посмотрите на отношения – особенно за последние годы – мы увидим укрепление и углубление связей во многих различных отношениях, которые, я верю, пойдут на пользу людям в обеих наших странах», - сказал Блинкен.

Батцэцэг сообщила, что это первый визит на высоком уровне между двумя странами с тех пор, как недавно в Монголии создали новое правительство. «Так что это также место, где мы впервые начинаем первый Всеобъемлющий стратегический диалог», - добавила она.

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