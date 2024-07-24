В Париже задержан россиянин, подозреваемый в попытке дестабилизации во время Олимпиады

CentralAsia (CA) - Гражданин России был задержан в Париже по подозрению в подготовке к «дестабилизирующим» мероприятиям во время Олимпийских игр. 40-летнего россиянина поместили в следственный изолятор, парижская прокуратура начала расследование. В квартире мужчины провели обыск.

Le Parisien пишет, что Главное управление внутренней безопасности МВД несколько дней следило за россиянином, а 21 июля сотрудники прибыли в его квартиру, провели обыск и отвезли мужчину в изолятор. 23 июля ему было предъявлено обвинение в «передаче разведданых иностранному государству с целью разжигания ненависти во Франции».

Как отмечает AFP, по предъявленному обвинению мужчине грозит до 30 лет заключения. При обыске, проведенном по запросу МВД, были выявлены «доказательства предполагаемых планов» по «дестабилизирующей операции», сообщил источник агентства. При этом у прокуратуры нет доказательств «планирующегося нападения» или терроризма.

Олимпиада стартует в Париже 26 июля и завершится 11 августа.