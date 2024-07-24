В первом опросе после снятия Байдена с выборов Харрис опередила Трампа на 2%

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Вице-президент США Камала Харрис опережает кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа на 2%, следует из опроса Reuters/Ipsos. Ее поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%. Опрос был проведен 22-23 июля, после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал выдвижение на этот пост Камалы Харрис.

Около 56% участников опроса согласились с утверждением, что 59-летняя Камала Харрис «обладает острым умом и способна справляться с трудностями», в то время как такое мнение о 78-летнем Дональде Трампе разделили 49% опрошенных. 91% опрошенных избирателей-демократов положительно относится к госпоже Харрис. Три четверти участников опроса согласились, что демократы должны поддержать ее кандидатуру. Четверть опрошенных считает, что несколько кандидатов должны побороться за выдвижение.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о решении выйти из предвыборной гонки. Камала Харрис, чью кандидатуру он поддержал на замену, получила достаточную поддержку демократов для выдвижения кандидатом в президента от Демократической партии. Согласно опросу Associated Press, за нее готовы проголосовать 2579 делегатов, при необходимых 1976.