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Глава Секретной службы подала в отставку после покушения на Трампа
Кимберли Читл
Кимберли Читл

CentralAsia (CA) -  Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на экс-президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

«Я беру на себя полную ответственность за провал в обеспечении безопасности. В свете недавних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора», — заявила она агентству в электронном письме.

Отставка Читл произошла на следующий день после того, как она предстала перед комитетом Конгресса и была подвергнута многочасовой критике как демократами, так и республиканцами за провалы в сфере безопасности. Читл занимала должность директора Секретной службы с августа 2022 года.

Президент США Джо Байден поблагодарил Читл за службу и заявил, что скоро назначит нового директора организации, однако глава государства не уточнил сроки.

«Мы особенно благодарим ее за то, что она ответила на призыв возглавить Секретную службу во время нашего правления, и мы благодарны за ее службу нашей семье», — сказал Байден.

В минувшее воскресенье четыре источника, знакомые с ситуацией, сообщили The Washington Post, что высокопоставленные чиновники Секретной службы неоднократно отказывали в запросах на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивали сотрудники безопасности Трампа за два года до покушения.

На прошлой неделе источники, знакомые с данными американской разведки, рассказали Politico, что в ближайшие недели на кандидата Трампа могут быть совершены новые покушения.читл

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