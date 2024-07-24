Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки (видео)

CentralAsia (CA) - Во вторник, 23 июля, президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о снятии своей кандидатуры с выборов на новый срок.

Врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент уже сдал отрицательный тест на коронавирус. В то же время медик отмечает, что президент остается под наблюдением. В связи с этим, согласно ранее опубликованному пресс-службой Белого дома заявлению, Байден возвращается на рабочее место после изоляции в штате Делавэр. Местные каналы засняли момент посадки действующего президента США в самолет. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/

Врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент уже сдал отрицательный тест на коронавирус. В то же время медик отмечает, что президент остается под наблюдением. В связи с этим, согласно ранее опубликованному пресс-службой Белого дома заявлению, Байден возвращается на рабочее место после изоляции в штате Делавэр. Местные каналы засняли момент посадки действующего президента США в самолет. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/ Врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент уже сдал отрицательный тест на коронавирус. В то же время медик отмечает, что президент остается под наблюдением. В связи с этим, согласно ранее опубликованному пресс-службой Белого дома заявлению, Байден возвращается на рабочее место после изоляции в штате Делавэр. Местные каналы засняли момент посадки действующего президента США в самолет. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/

Врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент уже сдал отрицательный тест на коронавирус. В то же время медик отмечает, что президент остается под наблюдением. В связи с этим, согласно ранее опубликованному пресс-службой Белого дома заявлению, Байден возвращается на рабочее место после изоляции в штате Делавэр. Местные каналы засняли момент посадки действующего президента США в самолет.

The Washington Post сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту. Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/

The Washington Post сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту. Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/ The Washington Post сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту. Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/

The Washington Post сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту. Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/

The Washington Post сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту. Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/ The Washington Post сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту. Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/2138835-bayden-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-vyhoda-iz-prezidentskoy-gonki-video/

The Washington Post сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту. Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр.