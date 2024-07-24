Вчера вечером в Таджикистане произошло землетрясение силой 3 балла
- Таджикистан, происшествия
- 9:10, 24 июля 2024
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CentralAsia (TJ) - В 21:50 24 июля на территории Таджикистана произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в 55 км к юго-западу от кыргызстанского села Карамык, в 140 км к юго-востоку от города Баткен.
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