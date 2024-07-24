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Вчера вечером в Таджикистане произошло землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (TJ) -  В 21:50 24 июля на территории Таджикистана произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагается в 55 км к юго-западу от кыргызстанского села Карамык, в 140 км к юго-востоку от города Баткен.

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