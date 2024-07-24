Узбекистан поставил Казахстану около 4 млрд кубометров воды

Сырдарья

CentralAsia (UZ) - С 1 апреля Узбекистан поставил в Казахстан по реке Сырдарья 3,9 миллиарда кубометров воды. До конца поливного периода ожидается, что Узбекистан отправит в Казахстан ещё около 1 миллиарда кубометров.

С 1 апреля Узбекистан отправил в Казахстан по реке Сырдарья 3,9 миллиарда кубометров воды. Об этом сообщает «Ак Жайык» со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с узбекской стороной о том, что за следующие полгода в Казахстан будет направлено 3,7 миллиарда кубометров воды. Однако узбекская сторона выполнила свои обязательства досрочно, отправив указанный объём воды за четыре месяца.

До конца поливного периода ожидается, что Узбекистан отправит в Казахстан ещё около 1 миллиарда кубометров воды. Эта работа проводится для обеспечения потребностей аграриев в южных регионах Казахстана.

На сегодняшний день наполнение Шардаринского водохранилища составляет 2,6 миллиарда кубометров, что на 689 миллионов кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 3,9 миллиарда кубометров воды.

Из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 3,6 миллиарда кубометров воды, что на 950 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году. Более 700 миллионов кубометров воды поступило в Кызылкумский канал, а более 400 миллионов кубометров — в Северное Аральское море.