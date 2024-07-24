День 21 июля стал самым жарким днем в истории метеонаблюдений

CentralAsia (CA) - 21 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные службы по изменению климата Copernicus, которая ведет подсчеты с 1940 года.

Средняя глобальная температура воздуха в воскресенье достигла 17,09°C, что немного выше предыдущего рекордного значения, которое зафиксировали в июле прошлого года — 17,08°C.

Причем в 2023 году рекорд жары был побит четыре дня подряд, с 3 по 6 июля, поскольку изменение климата из-за сжигания ископаемого топлива вызвало сильную жару в Северном полушарии.

За прошедшую неделю аномальная жара охватила значительные территории США, Европы и России.

По данным климатологов, каждый месяц, начиная с июня 2023 года — 13 месяцев подряд — считается самым жарким на планете с момента начала наблюдений (по сравнению с соответствующим месяцем предыдущих лет).

Ученые предполагают, что 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с самого начала наблюдений, поскольку изменение климата и такие погодные феномены, как Эль-Ниньо подтолкнули температуры этого года к более высоким.

Как пишет Bloomberg, экстремальная жара зафиксирована в Южной Европе, а изменения климата приводят к лесным пожарам и наводнениям. Так, например, в Греции на протяжении двух недель температура превышает 40°C. В Испании температура воздуха в некоторых городах приближается к 43°C.

Ранее газета The Guardian сообщила, что из-за жары туристы в Европе все чаще отказываются от привычных летних направлений (Греция, Испания, Италия) и выбирают отдых в странах с более холодным климатом.

По данным Европейской комиссии по туризму, 76% европейцев меняют маршруты своих путешествий из-за изменения климата, а 33,7% воздерживаются от путешествий в места с «экстремальными погодными явлениями».