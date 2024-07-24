В России приняли законы, вводящие новый режим высылки для мигрантов

CentralAsia (CA) - Госдума приняла законы, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Депутаты внесли изменения в миграционную политику России.

Законопроекты устанавливают новый правовой режим высылки для мигрантов, незаконно находящихся в России или совершивших правонарушения. Им могут запретить покупку недвижимости и транспорта, управление автомобилем, свободное перемещение по России, вступление в брак и открытие новых банковских счетов. Поправка ко второму чтению также запрещает иные банковские операции, кроме денежных переводов для обязательных платежей. Мигранты, подпавшие под режим высылки, смогут снимать наличными до 30 тыс. руб. в месяц.

Данные тех, кто подпадет под режим высылки, будут содержаться в специальном реестре контролируемых лиц. Реестр будет в открытом доступе МВД. Со дня размещения сведений в реестре иностранец будет считаться уведомленным об этом.

Законопроект предусматривает возможность для мигранта выйти из режима высылки. Для этого данные о нем должны быть исключены из реестра. Это будет происходить в нескольких случаях: после выезда из России; урегулирования правового положения в стране; отмены решения, послужившего основанием для введения режима высылки; смерти иностранца. Также в это число входит признание судом незаконным решения, ставшего основанием введения режима высылки.

Выехать из России иностранец сможет в том числе по паспорту с истекшим сроком действия либо по паспорту, имеющему «технические неисправности», но позволяющему идентифицировать человека. Эта норма также была добавлена ко второму чтению законопроекта.

Также законопроект разрешает помещать выдворяемых из России иностранцев в спецучреждение на срок до 48 часов. Попасть в спецучреждение мигрант может по решению директора ФСБ, главы МВД, территориальных органов ведомства, руководителей пограничных органов и их заместителей. При этом сохраняется действующая норма, при которой мигрантов могут помещать в спецучреждение на срок не более 90 суток по решению суда.