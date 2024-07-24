В Туркменистане ожидается волна жары, местами воздух прогреется до 47 градусов
- Туркменистан, погода
- 9:57, 24 июля 2024
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане 23-28 июля ожидается волна жары. Температура воздуха в Марыйском, Лебапском и на востоке Ахалского велаята может подняться до 45-47 градусов, сообщает Turkmen News.
Пик жары придется на 26-28 июля.
В этих велаятах температура уже несколько дней превышает 40 градусов. Около 40 градусов в настоящее время и в Балканском велаяте.
В Ашхабаде в ближайшие дни температура воздуха достигнет 38-41 градуса, а в выходные жара усилится до 40-45 градусов.
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