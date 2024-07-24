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В Туркменистане ожидается волна жары, местами воздух прогреется до 47 градусов

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане 23-28 июля ожидается волна жары. Температура воздуха в Марыйском, Лебапском и на востоке Ахалского велаята может подняться до 45-47 градусов, сообщает Turkmen News.

Пик жары придется на 26-28 июля.

В этих велаятах температура уже несколько дней превышает 40 градусов. Около 40 градусов в настоящее время и в Балканском велаяте.

В Ашхабаде в ближайшие дни температура воздуха достигнет 38-41 градуса, а в выходные жара усилится до 40-45 градусов.

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