В Туркменистане ожидается волна жары, местами воздух прогреется до 47 градусов

CentralAsia (TM) - В Туркменистане 23-28 июля ожидается волна жары. Температура воздуха в Марыйском, Лебапском и на востоке Ахалского велаята может подняться до 45-47 градусов, сообщает Turkmen News.

Пик жары придется на 26-28 июля.

В этих велаятах температура уже несколько дней превышает 40 градусов. Около 40 градусов в настоящее время и в Балканском велаяте.

В Ашхабаде в ближайшие дни температура воздуха достигнет 38-41 градуса, а в выходные жара усилится до 40-45 градусов.