Глава МИД Украины Кулеба прибыл с визитом в Китай

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществляет первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года», - сообщил в своем Instagram.

Он проинформировал, что впереди - детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру.

«Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден: после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой», - заявил Кулеба.

Как сообщалось, 23-25 июля Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И.