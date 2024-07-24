В Москве взорван автомобиль офицера ГРУ

CentralAsia (CA) - Пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы — офицер Минобороны Андрей Торгашев. Ему оторвало ноги. Об этом сообщает «Коммерсант».



Предварительно он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. В связи с личностью пострадавшего отрабатывается и версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Дело возбуждено по ст. 30 и 105 УК — покушение на убийство, впоследствии его могут переквалифицировать на теракт.

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел сегодня утром на парковке на улице Синявинской. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что автомобиль был подорван в результате детонации неустановленного предмета. По данным «Ъ», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял полкило.

По информации «Ъ», не смотря на то, что 49-летний майор предположительно служил в органах военной разведки и занимался средствами защищенной связи, данные на него были опубликованы в интернете задолго до покушения. Это могло помочь злоумышленникам в выборе жертвы. Офицер находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, взрывом бомбы, которая была размещена под водительским сидением внедорожника, ему оторвало обе ступни. Пострадала и его супруга. Они госпитализированы в Боткинскую больницу.



Пострадавшим назывался Андрей Торгашев. Однако в разговоре с RT он лично это опроверг. «Я даже не проживаю в том районе. Я в совсем другом месте проживаю»,— сказал он в беседе с RT.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи и криминалисты СКР Москвы совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.

Момент взрыва машины кадрового офицера армии РФ в Москве. Пострадавший — по информации Mash, замначальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи



Андрей Торгашев мог быть причастен к наводке русских ракет на детскую больницу Охмадит в Киеве. pic.twitter.com/kMC1gYAZup — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) July 24, 2024