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В Непале разбился пассажирский самолет, 18 человек погибли

CentralAsia (CA) -  Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом сообщает Ndtv.

На борту самолета находились 19 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Восемнадцать человек были объявлены погибшими после крушения самолета. Власти начали поисково-спасательную операцию на месте происшествия.

Самолет авиакомпании Saurya Airlines направлялся в Покхару, туристический центр Гималайской республики.

Капитан самолета Маниш Шакья был спасен из-под обломков и доставлен в больницу.

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