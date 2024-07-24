В Непале разбился пассажирский самолет, 18 человек погибли
- Азия и мир, происшествия
- 13:08, 24 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом сообщает Ndtv.
На борту самолета находились 19 человек, включая пассажиров и членов экипажа.
Восемнадцать человек были объявлены погибшими после крушения самолета. Власти начали поисково-спасательную операцию на месте происшествия.
Самолет авиакомпании Saurya Airlines направлялся в Покхару, туристический центр Гималайской республики.
Капитан самолета Маниш Шакья был спасен из-под обломков и доставлен в больницу.
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