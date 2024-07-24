Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Украина готова вести переговоры с российской стороной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И, передает «РИА Новости».

Накануне Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай. Украинский министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования ситуации. Ван И в ходе переговоров также заявил украинскому коллеге, что урегулирование конфликта на Украине должно происходить за столом переговоров.

Reuters отмечает, что их разговор продлился дольше трех часов.



Ван И пообещал, что Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине. Он также заявил, что опасность эскалации украинского конфликта сохраняется. Пекин выступает за политическое решение конфликта посредством переговоров.

«Китайская сторона считает, что решение всех конфликтов в конечном счете должно возвращаться к столу переговоров, урегулирование всех споров должно достигаться политическими средствами»,— привела слова министра официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Визит Дмитрия Кулебы в Китай проходит с 23 по 26 июля. Его целью названо обсуждение двустороннего сотрудничества, а также урегулирование украинского конфликта.





