Аномальная жара до 45 градусов ожидается в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 25, 26 и 27 июля, передает Tengrinews.kz.

По данным метеорологов, в ближайшие дни отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны, и с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра, а сильные дожди ожидаются на северо-западе, 25 июля на западе, востоке, 26-27 июля на севере страны.

Днем ожидается понижение температуры воздуха на западе до +23+33, на северо-западе до +15+28 градусов, на севере до +18+28, в центре до +25+35, повышение температуры воздуха на востоке страны до +25+37, на юге до +35+45, на юго-востоке до +35+43 градусов.

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