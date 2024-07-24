МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала боевых действий на территории страны прибыл с официальным визитом в Китай. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но только «на добросовестных условиях». Об этом пишет Коммерсант.

«Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добродетельно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается»,— говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

По словам Дмитрия Кулебы, «справедливый мир» на Украине отвечает стратегическим интересам Китая. Он также сказал о важности КНР в этом вопросе как глобальной силы мира. Глава МИД Украины также добавил, что конфликт на территории страны мешает развитию дипломатических отношений и торговли между Европой и Китаем.

Представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге по итогам встречи министров сказала, что Пекин продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. По ее словам, Россия и Украина «в разной степени продемонстрировали готовность к переговорам». Мао Нин также сообщила, что Китай готов продолжать участие в достижении мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была готова к дипломатическому урегулированию и назвал посыл от Украины «идущим в унисон».