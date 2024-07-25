Президент Монголии и его супруга по приглашению Макрона примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр
CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вместе с супругой Болорцэцэг Лувсандорж примет участие в церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже 26 июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.
Монголия впервые приняла участие в Олимпиаде в 1964 году.
С тех пор монгольские спортсмены завоевали 30 медалей на летних Олимпийских играх и четыре — на летней Паралимпиаде. Успешнее всего выступали борцы, боксеры, стрелки и дзюдоисты.
Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
источник: middleasiannews.com
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