Президент Монголии и его супруга по приглашению Макрона примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр

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CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вместе с супругой Болорцэцэг Лувсандорж примет участие в церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже 26 июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

Монголия впервые приняла участие в Олимпиаде в 1964 году.

С тех пор монгольские спортсмены завоевали 30 медалей на летних Олимпийских играх и четыре — на летней Паралимпиаде. Успешнее всего выступали борцы, боксеры, стрелки и дзюдоисты.

Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

источник: middleasiannews.com

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