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В первом полугодии 2024 года более 38,2 тыс. иностранцев получили электронную визу Монголии

CentralAsia (MNG) -  В первом полугодии 2024 года в общей сложности 38291 человек из 63 иностранных государств получил электронную визу Монголии. Об этом в среду сообщило Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии.

За отчетный период общее количество выданных виз увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В настоящее время экономика Монголии в наибольшей степени опирается на экспорт минеральных ресурсов. Продвижение туризма считается одним из приоритетных направлений для диверсификации экономики страны и повышения конкурентоспособности национальной туристской индустрии в условиях глобальной конкуренции.

По сообщению Управления по делам иностранных граждан и подданства страны, с первого октября 2021 года в Монголии начал работать сервис по выдаче электронных виз для иностранцев. В 2023 году им воспользовались более 31,2 тыс. иностранных граждан.

Электронную визу Монголии могут получить граждане 99 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных событиях.

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