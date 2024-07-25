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TMK Energy возглавляет крупный газовый проект в Монголии

CentralAsia (MNG) -  TMK Energy Limited активно продвигает разработку самого важного месторождения природного газа в Монголии — проекта Gurvantes XXXV CSG.

Недавние независимые оценки, проведенные Netherland, Sewell & Associates, подтверждают многообещающие оценки как условных, так и перспективных ресурсов, что повышает потенциал проекта.

Этот прогресс подчеркивает стремление ТМК осваивать богатый ресурсами регион, предлагая потенциально привлекательные возможности для инвесторов.

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