TMK Energy возглавляет крупный газовый проект в Монголии
CentralAsia (MNG) - TMK Energy Limited активно продвигает разработку самого важного месторождения природного газа в Монголии — проекта Gurvantes XXXV CSG.
Недавние независимые оценки, проведенные Netherland, Sewell & Associates, подтверждают многообещающие оценки как условных, так и перспективных ресурсов, что повышает потенциал проекта.
Этот прогресс подчеркивает стремление ТМК осваивать богатый ресурсами регион, предлагая потенциально привлекательные возможности для инвесторов.
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