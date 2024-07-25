В Турции задержан россиянин, подозреваемый в подрыве авто в Москве

CentralAsia (KZ) - В Турции задержан гражданин России по подозрению в подрыве автомобиля в Москве, сообщил 24 июля в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, они получили запрос от представителей российского Интерпола, что «Евгений Серебряков совершил теракт», в результате которого пострадали два человека. В запросе говорилось, что Серебряков прибыл в Турции на авиарейсе Москва—Бодрум.

Местная полиция установила, что россиянин прибыл в Бодрум 24 июля в 09:40. В итоге подозреваемого задержали через пару часов.

Глава МВД Турции опубликовал видео.

Утром 24 июля на севере Москвы взорвалась машина «Тойота Лэнд Крузер», которая принадлежит офицеру ГРУ. В итоге мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица. Позже военнослужащий опроверг, что он с женой пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек и о незаконном приобретении и хранении оружия.

RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

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