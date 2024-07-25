экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции задержан россиянин, подозреваемый в подрыве авто в Москве
Предыстория: В Москве взорван автомобиль офицера ГРУ

CentralAsia (KZ) -  В Турции задержан гражданин России по подозрению в подрыве автомобиля в Москве, сообщил 24 июля в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, они получили запрос от представителей российского Интерпола, что «Евгений Серебряков совершил теракт», в результате которого пострадали два человека. В запросе говорилось, что Серебряков прибыл в Турции на авиарейсе Москва—Бодрум.

Местная полиция установила, что россиянин прибыл в Бодрум 24 июля в 09:40. В итоге подозреваемого задержали через пару часов.

Глава МВД Турции опубликовал видео.

Утром 24 июля на севере Москвы взорвалась машина «Тойота Лэнд Крузер», которая принадлежит офицеру ГРУ. В итоге мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица. Позже военнослужащий опроверг, что он с женой пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек и о незаконном приобретении и хранении оружия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com