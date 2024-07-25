На Тайвань обрушился тайфун Гаэми, три человека погибли

CentralAsia (CA) - На Тайвань обрушился тайфун Гаэми, который считается самым мощным штормом, обрушившимся на остров за последние восемь лет.

Как пишет BBC, в результате три человека погибли и сотни были ранены.

Скорость ветра составляет 240 км/ч. Из-за шторма властям пришлось отменить часть крупнейших ежегодных военных учений, а также почти все внутренние рейсы и более 200 международных рейсов.

Гаэми также принес проливные дожди на Филиппины, где погибло восемь человек.

Власти предупреждают, что одной из самых больших угроз является потенциальная опасность тайфуна в виде оползней и внезапных наводнений, особенно на склонах гор, дестабилизированных сильным землетрясением в апреле.

По словам властей, один из трех погибших на Тайване был автомобилистом, на которого упало дерево. Другой был раздавлен перевернувшимся экскаватором.

Местные власти временно переселили более 8000 человек по всему острову.

Гаэми обрушился на Тайвань около полуночи в среду. Правительство приостановило работу и занятия по всему острову, за исключением островов Цзиньмэнь.

В четверг школы и офисы оставались закрытыми, а рейсы на Тайвань и обратно также были отменены.

Второй выход на сушу ожидается в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позднее в четверг. Ожидается, что тайфун принесет 300 мм осадков в регион, который уже переживает наводнения и постоянные ливни.

Несмотря на очень сильный ветер, чиновники утверждают, что главная угроза со стороны Гаэми исходит от огромного количества влаги, которую он переносит.

Центральное метеорологическое управление острова объявило штормовое предупреждение для всего Тайваня.