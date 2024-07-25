На юге Узбекистана воздух прогреется до 45 градусов, ожидается пыльный ветер
- Узбекистан, погода
- 9:43, 25 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 25-29 июля ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщает Узгидромет.
В дневные часы температура воздуха по большей части территории республики, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, будет повышаться до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне до 44-45 градусов.
Местами ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком.
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