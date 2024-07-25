Монгольские и турецкие археологи раскапывают могилы на горе Шовх-Уул

CentralAsia (MNG) - Гробница, раскопанная в бассейне реки Туул, датируется V-VIII веками, говорит исследователь

Раскопки были сосредоточены на могилах и памятниках кочевников средневекового периода, расположенных на горе Шовх-Уул и в бассейне реки Туул в Раскопки были сосредоточены на могилах и памятниках кочевников средневекового периода, расположенных на горе Шовх-Уул и в бассейне реки Туул в сомоне Алтанбулаг аймака Төв.

«Мы планировали трехлетний проект. В первый год мы раскапываем гору Шовх-Уул в рамках монголо-турецкого партнерства в рамках совместных полевых исследований», — сказал исследователь. «Могила может принадлежать жуаньжуанам, гоктюркам или, возможно, уйгурскому периоду. Это комплекс гробниц квадратной формы размером 10 на 10 метров», — сказал он.

«Когда мы углубились в поверхностные части, впервые были обнаружены кости лошадей и овец. Их сразу же отправили в лаборатории на радиоуглеродный анализ», — добавил он.

источник: middleasiannews.com

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