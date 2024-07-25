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В Ташкенте на семь суток посадили мужчину, который гулял по городу в женской одежде

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте мужчину на семь суток посадили за решетку за то, что гулял по городу в женской одежде, следует из решения суда. Об этом пишет Нова.24.

Напомним, что 23 июля на Куйлюке в Бектемирском районе столицы задержали мужчину в платье, хиджабе и медицинской маске. Выяснилось, что он родом из Ферганской области. Сначала его заметили прохожие. Позже его задержали сотрудники патрульно-постовой службы, его доставили в районное ОВД для установления личности.

В ходе судебного заседания, мужчина признал себя виновным по административным статьям 184-4 (Нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность) и 195 (Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел).

По решению суда на нарушителя наложили штраф в размере 3,4 млн сумов ($270) и приговорили к семи суткам административного ареста.

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