Президент США Джо Байден в обращении к нации рассказал, почему принял решение выйти из гонки

CentralAsia (CA) - «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций», — сказал он.

Как пишет Би-Би-Си, по словам Байдена, за последние недели он понял, что должен объединить страну и Демократическую партию, и лучший способ двигаться вперед — «передать эстафету новому поколению».

«Это лучший способ объединить нашу нацию. В жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом. Также есть время и место для новых голосов, свежих голосов — и да, молодых голосов».

«Я почитаю этот пост, но еще больше я люблю свою страну. Служить этой стране в качестве президента было честью всей моей жизни», — добавил он.

Байден также призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты США в ближайшее время.

«Я свой выбор сделал, теперь выбор за вами», — сказал Байден.

Американский президент Джо Байден решил снять свою кандидатуру с ноябрьских выборов после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти, писали Politico и CNN со ссылкой на источники.

Они представили Байдену «убийственную информацию», описывает Politico произошедшее на встрече. Кроме изложения новых тревог конгрессменов и обновленной статистики по сбору пожертвований, советники заявили, что не видят шансов переизбраться.