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Контингент индийской армии примет участие в совместных военных учениях Khaan Quest 2024 в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Контингент индийской армии примет участие в 21-х многонациональных совместных военных учениях Khaan Quest 2024, которые состоятся в Монголии позднее на этой неделе. Учения пройдут с 27 июля по 9 августа и направлены на повышение оперативной совместимости стран-участниц во время миротворческих миссий в многонациональной среде.

Ранее в этом месяце завершились 16-е совместные военные учения Индии и Монголии «Кочевой слон-2024», в ходе которых обе стороны провели содержательные дискуссии о будущих совместных операциях, подчеркнув углубление связей и взаимное уважение, возникшее в ходе учений.

Учения, начавшиеся 3 июля, завершились после 14 дней интенсивных тренировок и сотрудничества. На церемонии закрытия, состоявшейся на объединенном учебном узле в Умрое, присутствовали генерал-майор Ганбямба Сунрэв, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, и генерал-лейтенант Зубин А. Минвалла, AVSM, YSM, GOC корпуса Тришакти.

Этот обмен сообщениями подчеркнул их твердую приверженность партнерству в области региональной безопасности. После церемонии индийский контингент продемонстрировал свои передовые возможности, продемонстрировав впечатляющее новейшее вооружение и технику.

источник: middleasiannews.com

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