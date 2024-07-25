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Мөнхтушиг Лханаажав встретился с Послом Лаосской Народно-Демократической Республики в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Посол Лаоса завершил дипломатическую миссию в Монголии

Исполняющий обязанности государственного секретаря МИД Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Лаосской Народно-Демократической Республики в Монголии Пенгсаваном Гэвбасудом в связи с завершением его дипломатической миссии в Монголии.

В ходе встречи г-н Мөнхтушиг подчеркнул важность отношений и сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, включая Лаос, во внешней политике Монголии в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона. Г-н Мөнхтушиг высоко оценил активные усилия посла Пенгсавана Гэвбасуда во время его пребывания в Монголии по углублению и укреплению дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Лаосом, особенно в расширении сотрудничества в секторах сельского хозяйства, образования и здравоохранения, а также создании правовой основы для двусторонних отношений.

Посол Пенгсаван Гэвбасуд выразил благодарность за поддержку, оказанную правительством Монголии и Министерством иностранных дел во время его пребывания в должности. Посол отметил неизменную приверженность страны укреплению отношений и сотрудничества между двумя странами.

В конце встречи Министерство иностранных дел вручило послу Пенгсавану Гэвбасуду «Золотой Гереге», а исполняющий обязанности государственного секретаря выразил наилучшие пожелания в его будущих начинаниях.

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