Сквоттеры начали захватывать яхты российских бизнесменов в портах Европы

Яхта Phi на Канари-Уорф, Лондон

CentralAsia (CA) - Яхты близких к Владимиру Путину российских олигархов, арестованные западными странами после вторжения РФ в Украину, начали захватывать сквоттеры, пишет «Moscow Times» со ссылкой на Financial Times (FT). Один из таких инцидентов произошел на 58-метровой суперъяхте Phi, принадлежащей российскому девелоперу Сергею Науменко. Сейчас люксовое судно стоит в лондонском Канари-Уорф.

Адвокат из Jaffa & Co Пол Дики, представлявший интересы владельца Phi, рассказал изданию, что незваные гости ранее пытались поселиться на лодке. Это вынудило экипаж, который продолжает обслуживать Phi, повесить табличку с предупреждением об ответственности за незаконное проникновение, говорит юрист.

FT также пишет, что конфискованные яхты начали доставлять немало проблем властям западных стран, которые теперь вынуждены тратить большие суммы на обслуживание лодок. Так, например, принадлежащая Сулейману Керимову 106-метровая суперъяхта Amadea, арестованная Соединенными Штатами на Фиджи в 2022 году, ежемесячно обходится американскому бюджету в $740 тыс., или в почти $9 млн в год.

Помимо обслуживания, яхты российских олигархов требуют надежной охраны, поскольку существует множество желающих уничтожить эти дорогостоящие суда. FT в качестве примера приводит попытку диверсии на яхте Lady Anastasia, принадлежащей главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. В 2022 году украинский механик, обслуживавший судно, пытался его затопить.

Власти США и ЕС арестовали как минимум 13 суперъяхт, принадлежащих олигархам, близким к президенту Путину. Это в том числе 156-метровая яхта Алишера Усманова Dilbar стоимостью $600 млн, 135-метровая яхта Игоря Сечина Crescent за $190 млн, 85-метровая Valerie Сергея Чемезова ($140 млн), Lady M Алексея Мордашова ($55 млн), 40-метровая яхта Lena Геннадия Тимченко за $50 млн.