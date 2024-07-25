Как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане

ВИК

CentralAsia (KZ) - С 8 по 13 сентября в Астане будут проходить международные спортивные состязания по этническим видам спорта – 5-е Всемирные игры кочевников. В мероприятии примут участие более двух тысяч участников из 89 стран, передает официальный сайт столичного акимата.

Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», комплекс «Думан».

На ипподроме «Казанат» и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце «Алау» состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры, в комплексе «Думан» – традиционные интеллектуальные игры. В Легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.

Мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.

Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул «Вселенная кочевников», который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому «Казанат» с юго-западной стороны, также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).

Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта. В том числе:

• Асық ату

• Ордо

• Арқан тартыс

• Бәйге

• Көкпар

• Аударыспақ

• Теңге ілу

• Қазақ күресі

• Ашыртмалы аба гюреши

• Кореш (татарская борьба на поясах)

• Кокборуу

• Алыш

• Мас-рестлинг

• Powerful nomad (состязание силачей)

• Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол)

• Мангала

• Овари

• Жамбы ату

• Традиционная стрельба из лука

• Құсбегілік

• Кураш (узбекская борьба)

На Играх будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.

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