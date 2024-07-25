Как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане

CentralAsia (KZ) - С 8 по 13 сентября в Астане будут проходить международные спортивные состязания по этническим видам спорта – 5-е Всемирные игры кочевников. В мероприятии примут участие более двух тысяч участников из 89 стран, передает официальный сайт столичного акимата.
Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.
В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», комплекс «Думан».
На ипподроме «Казанат» и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце «Алау» состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры, в комплексе «Думан» – традиционные интеллектуальные игры. В Легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.
Мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.
Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул «Вселенная кочевников», который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому «Казанат» с юго-западной стороны, также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).
Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта. В том числе:
• Асық ату
• Ордо
• Арқан тартыс
• Бәйге
• Көкпар
• Аударыспақ
• Теңге ілу
• Қазақ күресі
• Ашыртмалы аба гюреши
• Кореш (татарская борьба на поясах)
• Кокборуу
• Алыш
• Мас-рестлинг
• Powerful nomad (состязание силачей)
• Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол)
• Мангала
• Овари
• Жамбы ату
• Традиционная стрельба из лука
• Құсбегілік
• Кураш (узбекская борьба)
На Играх будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.