Власти Казахстана планируют поднять Игры кочевников до уровня Олимпийских игр

ВИК

CentralAsia (KZ) - Более 2 тысяч спортсменов из 89 стран примут участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в этом году в столице Казахстана Астане с 8 по 13 сентября.

В этом году впервые в Играх примут участие спортсмены из Брунея, Либерии, Венесуэлы, Ирландии, Доминиканской Республики, Гамбии, Перу, Эфиопии и Бурунди, сообщил министр спорта и туризма РК Ермек Маржикпаев агентству EFE.

Соревнования пройдут по 21 виду спорта, включая скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по боевым искусствам, традиционную стрельбу из лука, национальную охоту на птиц, народные игры. Всего будет разыграно 97 комплектов медалей.

«Всемирные игры кочевников направлены на возрождение и сохранение культурных традиций кочевых цивилизаций посредством состязательных видов спорта, поскольку они глубоко укоренены в кочевом образе жизни. ВИК, инициированные Кыргызстаном в 2014 году, превратились в международное событие, отмечаемое многими странами. Игры кочевников — это не просто спортивное соревнование, а культурный фестиваль, который объединяет участников и зрителей, чтобы отпраздновать и узнать о кочевых традициях», - отметил министр Маржикпаев.

Он также отметил, что власти Казахстана, впервые принимающего турнир, планируют поднять его до уровня Олимпийских игр.

Организаторы планируют транслировать V Игры кочевников зрителям по всему миру и завершают переговоры с несколькими международными сетями. Прямая трансляция также будет доступна на казахстанском спортивном телеканале Qazsport, сигнал которого охватывает все страны-участницы.

Власти Казахстана надеются, что конкурс привлечет множество туристов, интересующихся кочевой культурой.

Игры завершатся сольным концертом известного казахского певца Димаша Кудайбергена, что добавит культурного колорита завершению мероприятия. Ожидается, что этот концерт станет ярким событием как для участников, так и для зрителей, отмечая успешное завершение Игр.

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