Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, который прибыл с визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«Очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно Ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», - сказал В.Путин.

«Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире в целом и в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется собой весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев», - сказал Башар Асад.

Последний раз Асад приезжал в Россию в марте 2023 года.

С начала 2024 года СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в России может состояться первая встреча Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.