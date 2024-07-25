Польша грозила Китаю перекрыть ключевой экспортный маршрут в Европу, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Власти Польши использовали Китай для давления на Белоруссию с целью замедлить эскалацию миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации агентства, в ходе своего визита в Пекин в конце июня президент Польши Анджей Дуда связал вопросы миграции и транспортировки грузов из Китая в Европу через территорию страны. В частности, говорилось о возможном замедлении процедуры пограничного и таможенного досмотра на пропускном пункте «Малашевиче». Это фактически остановило бы транзит грузов.

По мнению польских властей, Белоруссия уже несколько лет создает проблемы на границе с Польшей, допуская к границе нелегальных мигрантов из азиатских стран. Ситуация стала особенно напряженной, напоминает агентство, в мае этого года, когда польский пограничник был убит мигрантом, пытавшимся пересечь границу. После этого польское правительство пообещало выделить $2,5 млрд на укрепление границы.

После того как господин Дуда вернулся из Пекина, сообщает Bloomberg, количество незаконных пересечений границы со стороны Белоруссии заметно сократилось. В беседе с корреспондентом агентства министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что использование Польшей вопроса транзита грузов «могло сыграть роль» в снижении числа незаконных пересечений границы.

Bloomberg напоминает, что польская активность не осталась незамеченной в Белоруссии. Уже 2 июля о ней заговорил президент Александр Лукашенко, отметив, что польский президент «просил Си Цзиньпина повлиять» на него. В том же выступлении господин Лукашенко заявил, что не станет «защищать ЕС от мигрантов». Тем не менее, по данным польского Министерства внутренних дел, количество незаконных пересечений границы с начала июня сократилось на 70%.