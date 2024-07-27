ЮНИСЕФ: Из-за жары в Европе и Центральной Азии умирают почти 400 детей в год

// ЮНИСЕФ

CentralAsia (CA) - В 2021 году в результате повышения температуры в странах Европы и Центральной Азии погибли по меньшей мере 377 детей. Половина из них умерла от заболеваний, связанных с жарой, в течение первого года жизни.

Об этом говорится в докладе, опубликованном ЮНИСЕФ, где содержатся данные, полученные из 23 стран.

«Около половины детей в Европе и Центральной Азии – 92 миллиона – уже подвержены частым волнам жары в регионе, где температура растет самыми быстрыми темпами в мире, – сказала Регина де Доминикис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии. – Растущие температуры могут привести к серьезным осложнениям для здоровья детей, особенно самых маленьких. Без медицинской помощи эти осложнения могут быть опасными для жизни».

Высокие температуры оказывают серьезное воздействие на детей еще до их рождения и могут привести к преждевременным родам, низкому весу при рождении, мертворождению и врожденным аномалиям. Тепловой стресс является непосредственной причиной младенческой смертности, может влиять на рост младенцев и вызывать ряд детских заболеваний. В докладе также говорится о том, что экстремальная жара привела к потере более 32 тысяч лет здоровой жизни среди детей и подростков в регионе.

В связи с продолжающимся повышением температуры ЮНИСЕФ призывает правительства стран Европы и Центральной Азии разработать стратегии по снижению воздействия тепловых волн на население, уделяя при этом центральное внимание детям.