ГУГА Монголии будет сотрудничать с Управлением транспортной безопасности США

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства автомобильных дорог и транспорта Батболд Сандагдорж и заместитель администратора Управления транспортной безопасности США Холли Каневари подписали Письмо о намерениях 22 июля 2024 года.

Целью Письма о намерениях является повышение безопасности гражданской авиации Монголии, обучение ее персонала и начало прямых рейсов в США. Это откроет новые возможности для авиационной промышленности Монголии и будет способствовать внедрению высоких стандартов безопасности полетов из США в Монголию.

Стороны продолжат сотрудничество в проведении необходимой подготовки к началу прямых авиарейсов в короткий период, а также дальнейшее сотрудничество по обеспечению безопасности международных рейсов.

Сотрудничество между Главным управлением гражданской авиации (ГУГА) Монголии и Федеральным управлением гражданской авиации (ФАУ) США поможет Монголии соответствовать требованиям и стандартам, установленным ФАУ.

Подписание Письмо о намерениях является частью Всеобъемлющего стратегического диалога между Монголией и Соединенными Штатами и станет важным шагом в развитии отношений между двумя странами. Прямой рейс станет важной частью Стратегического партнерства третьего соседа между Монголией и США и будет способствовать развитию экономического и туристического сотрудничества, а также культурных обменов, сообщило Управление гражданской авиации Монголии.

источник: middleasiannews.com

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