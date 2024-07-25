Премьер-министр Монголии представил 100-дневный план работы правительства

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на вчерашнем очередном заседании Правительства поставил задачи, которые должны быть выполнены за 100 дней.

На заседании Правительства Управляющий по делам правительства Монголии Н.Учрал представил 100-дневный план работы Правительства и проект договора о совместном правительстве “Решимость к быстрому развитию”, а первый заместитель Премьер-министра Монголии, Министр экономики и развития Л.Гантумур представил проект постановления об утверждении Программы действий Правительства Монголии на 2024-2028 годы.

Проект договора “Решимость к быстрому развитию” отражает реформы и изменения, намеченные совместным Правительством. В рамках реализации документа “Видение 2050” и “Новой политики восстановления” данный проект соглашения разрабатывается с целью более быстрого и эффективного решения проблем и задач развития Монголии, стабильного сотрудничества, а также реализации предвыборных программ, предложенных Монгольской народной партией, Демократической партией и партией “ХУН” на парламентских выборах 2024 года.

При заключении договора о совместном правительстве были поставлены задачи по реализации общих целей, отраженных в предвыборных программах партий. В частности, в договор будут включены следующие задачи:

-Монгольская народная партия: Реформа социальной политики, политика регионального развития, правительство, свободное от коррупции, электронное управление для укрепления правосудия, активизация начатых крупных проектов и программ.

-Демократическая партия: Обеспечение защиты прав частной собственности, деловой и инвестиционной среды, а также экономической свободы.

-Партия “ХУН”: Либерализация энергетического сектора и реформа в сфере образования.

Этот договор будет заключен в ближайшее время между тремя политическими партиями, входящими в совместное правительство.

На сегодняшнем заседании Кабинета министров обсуждены проекты Договора о совместном правительстве и Программы действий Правительства Монголии на 2024-2028 годы, а согласование этих правовых документов будет обсуждено и одобрено на следующем заседании. Также Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ представил министрам задачи по проектам и мерам, которые должны быть запущены Правительством в течение 100 дней, и дал соответствующие поручения.

источник: Монцамэ

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