Монгольские пограничники задержали россиян, самовольно въехавших на приграничную территорию на квадроциклах

CentralAsia (MNG) - Монгольские пограничники обнаружили и задержали четырех граждан России, которые без разрешения въехали на приграничную территорию.

22 июля в 09:20 сотрудники погранслужбы – начальник охраны Т.Ням-Очир и его заместитель Б.Тувшинбаяр – задержали шестерых человек. Они въехали на четырех квадроциклах на приграничную территорию без разрешения от Цагаануурского отделения пограничной службы № 0257 в Хубсугулском аймаке. Их остановили в 67 километрах от государственной границы. Вместе с гражданами Республики Бурятия Хемегте и Виктором Мандалуевыми, Владимиром Дармахибом и Максимом Ткачевым были и два гражданина Монголии.

Установлено, что четверо россиян ранее в июле 2024 года пересекли границу с Монголией через КПП Алтанбулаг. Предположительно, они отправились в приграничную зону для добычи нефрита, поэтому были переданы полиции.

источник: middleasiannews.com

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