Монголии следует больше нанимать рабочих из КНДР, — Элбэгдорж

CentralAsia (MNG) - Экс-президент Монголии страны назвал путь решения корейского вопроса

Монголии следует приглашать к себе как можно больше рабочих из Северной Кореи, это позволит скорее решить корейский вопрос. Об этом заявил бывший президент страны Элбэгдорж Цахиа во время разговора с журналистами.

Элбэгдорж Цахиа, занимавший пост президента Монголии в период с 2009 по 2017 год, заявил в интервью Kyodo News в Вашингтоне, что углубление отношений Северной Кореи с Россией после ее вторжения в Украину более двух лет назад «весьма опасно».

Элбэгдорж Цахиа 24 июля в интервью корреспонденту крупнейшего информационного агентства Японии Kyodo News сообщил, что Монголия поддерживает тесные связи как с Северной, так и с Южной Кореей и является одной из немногих стран, имеющих действующие посольства в Пхеньяне. Это позволяет ей быть эффективным посредником в глобальных усилиях по решению корейского вопроса.

Экс-президент считает, что независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, западным лидерам будет непросто продолжать выстраивать диалог с Пхеньяном. Однако им всё равно не стоит отказываться от усилий по взаимодействию с КНДР в решении общих проблем, включая наращивание ядерного потенциала и похищения японских граждан в 70-х и 80-х годах прошлого века.

«У меня есть одна дикая идея... Я думаю, что Монголия должна разрешить, может быть, хорошо это или нет, я не знаю, северокорейским рабочим приезжать в Монголию», — сказал Элбэгдорж, сыгравший ключевую роль в мирном переходе своей страны к демократии и рыночной экономике после десятилетий коммунистического правления после распада Советского Союза в 1989 году. Это, по его мнению, позволит на примере Монголии показать гражданам Северной Кореи все плюсы перехода от социалистического строя к демократии с рыночной экономикой.

На вопрос, какую роль могла бы сыграть Монголия, он ответил: «Когда они выходят на монгольские улицы, когда они видят монгольских людей, они видят, что Северная Корея также может совершить такой переход».

«Такого рода инициатива может стать опытом, открывающим глаза», — заявил экс-президент.

Элбэгдорж отметил, что будучи ещё премьер-министром, а потом президентом, во время общения с лидерами КНДР он всегда им советовал вести немного более открытую экономику на благо страны. Также он неоднократно поднимал тему похищенных японских граждан во время переговоров с представителями Северной Ко реи. Ведь Япония, которая не имеет дипломатических отношений с КНДР, часто обращалась к Монголии за помощью в качестве посредника в решении этой проблемы.

В заключение журналист Kyodo News сообщил Элбэгдоржу Цахиа, что недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил свою готовность провести переговоры северокорейским лидером Ким Чен Ыном по теме похищенных японских граждан без каких-либо предварительных условий. Сейчас бывший монгольский лидер преподает в Стэнфордском университете, однако добавил, что попытка провести переговоры с Северной Кореей без предварительных условий была бы неразумным подходом и «пустой тратой времени».

источник: middleasiannews.com

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